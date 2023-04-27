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Общество

В Пензе устроили конкурс жестового искусства

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Первым в стране пензенское региональное отделение Всероссийского общества глухих присоединилось к конкурсу «Абилимпикс» в компетенции «Жестовое искусство». Номинаций три: школьники, студенты и специалисты.

«В прошлом году в Санкт-Петербурге создали оценочную программу для выявления успешных и талантливых участников, но введения в реальность еще не было. В этом году Пенза решила взять на себя инициативу. Я думаю, у нас получилось и мы прекрасно справились с нашей командой», - рассказал преподаватель-сурдопереводчик Антон Козлов.

Задания подобрали разнообразные, чтобы каждый участник смог продемонстрировать все навыки и таланты. Слабослышащие экспромтом исполняли на языке жестов песни с помощью караоке, занимались сурдопереводом, готовили творческие номера.

Юлия Мещерякова уже 20 лет занимается сурдопереводом и жестовой песней, же обучает этому ребят в студии «Созвездие». Несмотря на опыт, справиться с некоторыми заданиями было нелегко.

«Для меня караоке и домашние задания по жестовой песне - это проще, а вот рассказ - здесь сложно, потому что здесь очень много нужно менять по смыслу, по синонимам, а потом кратко рассказать», - подчеркнула участница конкурса.

По результатам испытаний будут определены победители. Их наградят дипломами и денежными премиями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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