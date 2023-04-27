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Общество

Тариф на электричество на дачах могут изменить

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Дачники в России могут перейти на особый тариф на электричество, который называется сельским, или понижающим.

Таким образом, их траты на оплату ресурса уменьшатся в полтора-два раза, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы Олега Валенчука.

Он рассказал, что сейчас готовится доклад для вице-премьера Виктории Абрамченко о возможности применения понижающего коэффициента 0,7 для всех СНТ.

Пока сельский тариф для дачников действует лишь в половине регионов РФ, его размер устанавливают местные власти. Причем платят меньше только владельцы домов, которые признали жилыми.

Валенчук же предлагает распространить льготу на все дачные дома и постройки вне зависимости от степени их капитальности.

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