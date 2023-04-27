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Общество

Резервуар для сбора воды на Шуисте должны сдать к сентябрю

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Проект гигантского резервуара для сбора воды из ливневой канализации на Шуисте появился 9 лет назад. В 2017-м подрядчик приступил к его реализации. Теперь над землей можно увидеть четыре дефлектора для выпуска лишнего воздуха из системы. Масштабы всей конструкции впечатляют: 30×36 метров, объем - 2 700 кубических метров.

Сумма контракта составила 110 миллионов рублей. Были проложены сети ливневой канализации, построен резервуар, и через два года гидротехническое сооружение планировали запустить в эксплуатацию. Однако помешали силы природы. Система не выдержала натиска паводка 2019 года.

«Это связано с тем, что с момента начала проектирования до момента эксплуатации в связи с массовой застройкой микрорайона существенно изменился уровень грунтовых вод в районе конкретно этого резервуара и грунтовые воды его разрушили», - сообщил начальник УКС г. Пензы Вадим Астафьев.

С учетом новых условий было сделано перепроектирование (за счет подрядчика), проведена экспертиза, старый резервуар демонтировали и на его месте возвели другой. В отличие о первого варианта второй построили на прочных сваях.

Теперь инженерно-технические работы выполнены в полном объеме. Два раза в автоматическом режиме провели пробный пуск. Осталось только благоустройство территории.

«С улиц Чапаева и Клары Цеткин, то есть с этого микрорайона, вода собирается и в резервуар, в очистные», - рассказал Вадим Астафьев.

После необходимой химической обработки спуск идет в Суру в районе ТЭЦ-1. Официальная сдача объекта назначена на 1 сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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