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Общество

Обсуждается новая выплата на детей участников спецоперации

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Для семей участников специальной военной операции могут ввести новую меру поддержки - дополнительные выплаты на детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

С соответствующей инициативой первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагается установить данной категории граждан ежемесячную выплату на детей, не посещающих государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации в связи с отсутствием свободных мест в таких организациях. Сумма выплаты может быть установлена в зависимости от платы за присмотр и уход в образовательной организации того или иного субъекта», - приводят выдержку из обращения РИА Новости.

По словам Лантратовой, сегодня ряду категорий граждан места в детсадах предоставляются в первоочередном порядке, но известны случаи волокиты или отказа в связи с нехваткой мест в ситуациях с детьми участников СВО.

«В некоторых регионах страны существует положительный опыт введения данной выплаты, однако важно установить названные гарантии для всех семей участников специальной военной операции вне зависимости от места их проживания», - подчеркнула она.

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