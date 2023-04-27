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Общество

Обнародован график доставки пенсий и пособий в мае

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Отделение Социального фонда России по Пензенской области обнародовало график финансирования пенсий и других социальных выплат в мае.

Пенсионерам, которые получают деньги через банки, 4 мая перечислят выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е число, 12 мая - на 13-19-е число, 19 мая - на 20-22-е, 22 мая - на 23-25-е.

«Дата зачисления пенсии на счет зависит от выходных и праздничных дней. Пенсия каждого получателя зачисляется ежемесячно не позднее установленной ему даты доставки», - отметили в региональном отделении Соцфонда.

Доставка пенсий и соцвыплат в отделениях почтовой связи начнется с 3 мая.

3-го числа профинансируют через банки ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет; единое пособие; выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

«Получателям, выбравшим способ доставки «Почтой России», средства будут доставляться в течение месяца по 25 мая», - добавили специалисты.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет трудоустроенным пензенцам направят 5 мая. Если деньги приходят на карту платежной системы «Мир», то они появляются в день перечисления. Если для выплаты используется расчетный счет, то зачисление произойдет не ранее следующего рабочего дня.

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