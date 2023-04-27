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Общество

На магистралях Пензы насчитывается 600 колодцев, угрожающих бедой

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В четверг, 27 апреля, председатель Пензенской гордумы Владимир Мутовкин наглядно продемонстрировал комиссии и представителям СМИ одну из наболевших проблем - уходящие в землю люки.

«Ресурсники не уделяют этой проблеме должного внимания. А ведь из-за просевших колодцев не только затрудняется трафик, но и возрастает риск ДТП. Владельцы поврежденных автомобилей взимают ущерб с городского бюджета. Взыскание этих средства в регрессном порядке - дело небыстрое. В результате страдает городская казна, а значит, и жители Пензы», - обрисовал ситуацию Владимир Мутовкин.

Всего после зимы в реестре числится 600 просаженных колодцев на проспектах Победы и Строителей, улицах Свердлова, Урицкого, Суворова и других магистралях. А сколько их на внутриквартальных дорогах, вообще сказать затруднительно.

Одна из таких полупровалившихся конструкций находится на пересечении улиц Красной и Кураева.

«Наша организация обслуживает 75 тысяч колодцев, многие имеют высокий износ, и выполнить их ремонт одновременно невозможно. Вместе с управлением ЖКХ мы определяем приоритетные адреса и устанавливаем сроки устранения замечаний. По графику мы должны отремонтировать 150 аварийных конструкций, из которых уже сделано 77. В частности, этот адрес есть в графике, и колодец будет отремонтирован своевременно. А до 9 мая мы должны завершить работу», - доложил представитель ресурсоснабжающего предприятия, в ведении которого находится люк.

Еще одно опасное место подстерегает автомобилистов на улице Свердлова, чуть ниже перекрестка с Богданова. Третий просевший колодец комиссия осмотрела на пересечении улиц Металлистов и Гоголя.

Во время поездки Владимир Мутовкин показал хорошее знание технологии ремонта люков.

«У нас все колодцы в основном кирпичные. Кладка разрушается, идет просадка. Нужно убирать кирпичи и делать бетонные кольца. Это самый эффективный метод, но он самый затратный и долгий. Кроме того, можно использовать плиты, которые укладываются под люки и обечайки. Это менее затратно, но со временем кирпичная кладка внизу тоже просаживается. Тем не менее это дает долгий срок службы, а давление на колодец перераспределяется», - изложил он свои варианты решения задачи.

А пока времени и финансов не хватает на все колодцы, по мнению председателя гордумы, можно использовать для заделки холодную асфальтобетонную смесь, которая служит два-три месяца, давая отсрочку.

Кроме того, Владимир Мутовкин рекомендовал ресурсникам увеличить количество подрядчиков по ремонту колодцев.

«Объем работы неизменен. Когда работает не три, а десять бригад, деньги будут потрачены те же, но временные сроки значительно сократятся и быстрее будут обеспечены и нормальное движение, и условия безопасности», - пояснил он.

Ситуация осложняется тем, что штрафы за разрушающиеся колодцы может накладывать только ГИБДД. Поэтому, подводя итоги поездки, Владимир Мутовкин пообещал проработать с администрацией Пензы другие пути привлечения ресурсников к ответственности.

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