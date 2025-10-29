Освежители воздуха грозят развитием сердечно-сосудистых заболеваний

29.10.2025 | 08:46

Освежители воздуха могут быть опасными для здоровья. Их использование повышает риск развития астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Освежитель воздуха - многокомпонентная смесь, которую условно можно разделить на несколько ключевых групп веществ. Основа любого спрея - пропелленты, то есть сжиженные газы, создающие избыточное давление и выталкивающие содержимое наружу.

«Раньше это были хлорфторуглероды, но сейчас их сменили менее озоноразрушающие пропан, бутан и изобутан, которые, однако, являются горючими», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Второй важный компонент освежителей - летучие органические соединения, которые играют роль растворителей для ароматизаторов и обеспечивают их равномерное распределение в воздухе. При постоянном вдыхании даже небольших доз этих веществ могут появиться головная боль, раздражение дыхательных путей, а со временем - развиться астма или аллергия.

Третья группа - ароматизирующие вещества, синтетические или натуральные.

«Парадокс в том, что даже натуральные ароматизаторы, полученные из эфирных масел, при распылении в форме аэрозоля могут вступать в реакции с озоном или другими компонентами воздуха с образованием вредных для здоровья соединений. Например, могут образовываться мельчайшие частицы, способные проникать глубоко в альвеолы легких и вызывать воспалительные реакции в дыхательных путях, усугублять течение астмы и хронических обструктивных болезней легких, а также способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний», - предупредил эксперт.

Нередко производители добавляют в освежители фталаты, которые фиксируют аромат и делают его более устойчивым. Эти вещества способны нарушить естественный гормональный баланс в организме человека, что негативно влияет на репродуктивную функцию и здоровье в целом.

Андрей Дорохов порекомендовал правильно использовать освежители, чтобы уменьшить риски. Он посоветовал распылять средство кратковременно и только в проветриваемом помещении, никогда не направлять аэрозоль в сторону людей, животных.

Лучше не применять освежитель в доме, где живут дети, астматики, люди с повышенной чувствительностью.

В качестве альтернативы химик предложил рассмотреть аэрозоль с пометкой «гипоаллергенно» (в нем меньше раздражающих компонентов), твердые гелевые освежители (принцип действия основан на испарении, а не на распылении, что минимизирует попадание опасных частиц в дыхательные пути) и натуральные средства. Речь идет о создании аромата при помощи свежесрезанных хвойных ветвей или саше из сухоцветов.