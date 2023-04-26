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Общество

В Пензенской области семьям незаконно отказывают в соцвыплатах

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В Пензенской области выявили нарушения законодательства при предоставлении населению мер социальной поддержки.

Так, в Ленинском районе заявителям неправомерно отказали в выдаче удостоверения «Многодетная семья Пензенской области», которое позволяет оформить различные пособия. Документ выдали только после вмешательства прокуратуры.

В Шемышейском районе администрация в 2023 году незаконно исключила молодую семью из списка получателей соцвыплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. Причиной отказа стало то, что заявителю в 2009-м в составе семьи родителей была предоставлена соцвыплата на капремонт в размере 30 000 рублей.

«С целью защиты прав заявителя прокурор района внес главе районной администрации представление. В связи с неустранением нарушений прав граждан прокуратура района направила исковое заявление в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По ее словам, всего по выявленным во время проверок нарушениям было внесено 29 представлений, предъявлено 29 исков в защиту прав граждан на получение мер социальной поддержки, возбуждено одно уголовное дело.

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