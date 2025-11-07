Общество

Отцов новорожденных захотели отправлять в оплачиваемый отпуск

Печать
Telegram

Отцам новорожденных предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы в первые дни после появления на свет ребенка они могли бы быть рядом с его матерью и помогать ей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 6 ноября. Он размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отметили авторы инициативы, сейчас отец имеет право на отпуск в связи с рождением малыша, но без сохранения зарплаты.

«Действующая норма не обеспечивает реальных условий для реализации отцом ребенка права на участие в жизнедеятельности семьи в первые дни после родов, поскольку отсутствие гарантированной оплаты создает экономические препятствия для его использования», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, присутствие отца рядом с матерью в первые дни после родов - «объективная необходимость». В этом случае снизится риск послеродовой депрессии и семейных кризисов, лучше пройдет совместная адаптация пары к изменениям в жизни.

В документе предлагается предоставлять отцам дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью до 5 календарных дней.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети