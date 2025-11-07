Отцов новорожденных захотели отправлять в оплачиваемый отпуск

Отцам новорожденных предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы в первые дни после появления на свет ребенка они могли бы быть рядом с его матерью и помогать ей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 6 ноября. Он размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Как отметили авторы инициативы, сейчас отец имеет право на отпуск в связи с рождением малыша, но без сохранения зарплаты.
«Действующая норма не обеспечивает реальных условий для реализации отцом ребенка права на участие в жизнедеятельности семьи в первые дни после родов, поскольку отсутствие гарантированной оплаты создает экономические препятствия для его использования», - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, присутствие отца рядом с матерью в первые дни после родов - «объективная необходимость». В этом случае снизится риск послеродовой депрессии и семейных кризисов, лучше пройдет совместная адаптация пары к изменениям в жизни.
В документе предлагается предоставлять отцам дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка продолжительностью до 5 календарных дней.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026-го.
