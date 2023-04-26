В Пензе устроили фестиваль студенческих отрядов

26.04.2023 | 21:24

Для зрителей, пришедших на фестиваль студенческих отрядов, посвященный юбилею отделения РСО в Пензенской области, у входа в актовый зал звучала музыка

«Чтобы создать атмосферу, интерактив», - отметили участники студенческого отряда «Максимум» Фредерик Агаков и Даниил Стрельников.

Алина Соколова в РСО состоит дольше, чем учится в университете. Девушка на протяжении 8 лет принимает активное участие в жизни организации.

«Всю студенческую жизнь была не просто скучная учеба, из-за которой ты не хотел учиться в универе и думал побыстрее выпуститься, а, наоборот, хотелось еще поучиться, может, в магистратуру еще поступить, потому что очень много мероприятий, много всяких акций. На работу тоже мы летом ездим и волонтерим», - рассказала Алина Соколова.

20-летие отделения в Пензенской области она пропустить не могла и вместе с напарницей подготовила танец. Подруга девушки состоит в движении недавно.

«В прошлом году, когда только пришла, поучаствовала во всех конкурсах и поняла, что мне это очень сильно нравится. Это очень активная жизнь и просто везде позитивные люди, которые тебя заряжают этим. Очень хочется оставаться в этом дольше и быть постоянно активным», - поделилась Варвара Сипягина.

Участники конкурса выступили в разных номинациях: вокал, хореография, художественное слово. Для начинающих авторов это отличный шанс заявить о себе в музыкальном мире и презентовать свои треки.

«Могут показать свои творческие умения. У нас в жюри сидят люди, которые давно в творчестве и могут подсказать, как лучше доработать свой номер, чтобы выйти на более высокий уровень», - подчеркнула и. о. руководителя Пензенского отделения РСО Полина Желтякова.

Победители этапа отправятся на всероссийский творческий фестиваль РСО. Конкурс состоится осенью в Казани.