Вузы не смогут платно обучать студентов при одном условии

Минобрнауки РФ предложило не выделять платные места в вузах на направлениях, где средний балл ЕГЭ у студентов был ниже 50. Проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Раньше вузы сами выбирали, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким специальностям. Теперь вводится госрегулирование.
Согласно документу, количество коммерческих мест намерены установить на уровне среднего числа студентов-платников за последние 2 года. Но если средний балл ЕГЭ у этой категории учащихся был менее 50, то не выделят ни одного места на направлении.
Если окажется, что специальность относится к области образования, по которой в вузе обучают более 50% студентов, то число коммерческих мест хотят увеличить на 10%.
Минобрнауки направит в образовательные учреждения свои предложения о количестве платных мест. У вузов будет право возразить и доказать, что их нужно больше. Ведомство может учесть, к примеру, высокий средний балл ЕГЭ у студентов, востребованность их будущей специальности на рынке труда, высокую заполняемость коммерческих мест.
Ранее Минобрнауки РФ предложило повысить минимальный балл ЕГЭ по ряду предметов: по химии и биологии - с 39 до 40, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46, по истории - с 36 до 40, а по иностранному языку - с 30 до 40.
