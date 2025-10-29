Учеба

Вузы не смогут платно обучать студентов при одном условии

Печать
Telegram

Минобрнауки РФ предложило не выделять платные места в вузах на направлениях, где средний балл ЕГЭ у студентов был ниже 50. Проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Раньше вузы сами выбирали, сколько студентов будут учиться на платной основе и по каким специальностям. Теперь вводится госрегулирование.

Согласно документу, количество коммерческих мест намерены установить на уровне среднего числа студентов-платников за последние 2 года. Но если средний балл ЕГЭ у этой категории учащихся был менее 50, то не выделят ни одного места на направлении.

Если окажется, что специальность относится к области образования, по которой в вузе обучают более 50% студентов, то число коммерческих мест хотят увеличить на 10%.

Минобрнауки направит в образовательные учреждения свои предложения о количестве платных мест. У вузов будет право возразить и доказать, что их нужно больше. Ведомство может учесть, к примеру, высокий средний балл ЕГЭ у студентов, востребованность их будущей специальности на рынке труда, высокую заполняемость коммерческих мест.

Ранее Минобрнауки РФ предложило повысить минимальный балл ЕГЭ по ряду предметов: по химии и биологии - с 39 до 40, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46, по истории - с 36 до 40, а по иностранному языку - с 30 до 40.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети