Срочникам и мобилизованным намерены доверить новую миссию

26.04.2023 | 15:54

Граждане, проходящие срочную службу, а также призванные по мобилизации, могут принимать участие в миротворческих миссиях.

Такой закон в среду, 26 апреля, одобрил на заседании Совет Федерации.

Как сообщает «Парламентская газета», решение стать миротворцем останется добровольным.

Ранее срочники и мобилизованные не могли принимать участие в миротворческих миссиях. Для этого использовались военные, служащие по контракту и прошедшие специальное обучение.

1 апреля в России стартовал весенний призыв, он завершится 15 июля. Планируется набрать 147 000 мужчин 18-27 лет.

В некоторых случаях гражданам в личный кабинет на «Госуслугах» начали приходить электронные повестки, их рассылку узаконили, а сам документ приравняли к обычной повестке.

«Электронные повестки в весенний призыв 2023 года могут рассылаться в тестовом режиме, но они обязательно будут дублироваться традиционными, имеющими юридическую силу способами», - сообщил «РИА Новости» глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.