Пензенцы могут бесплатно распечатать снимки ветеранов

26.04.2023 | 20:43

Татьяна Маркина пришла в многофункциональный центр с фотографией своей прабабушки Нины Никифоровны Кузнецовой. На снимке ей лет двадцать.

«Она служила водителем на машине Chevrolet, подвозила к линии фронта патроны. Она служила в 1943 году, вплоть до 1945-го. Это память. Важно, чтобы мы помнили об этом. Это важная дата для всей России», - рассказала Татьяна Маркина.

Все многофункциональные центры области участвуют в проекте «Всенародный исторический депозитарий «Лица победы». Каждый желающий может разместить там фотографии и истории своих родственников, а сотрудники МФЦ помогут загрузить все необходимые данные о герое из семейного архива. Также они совершенно бесплатно распечатают портреты фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной для всех, кто хочет поддержать акцию «Бессмертный полк».

«Для этого он должен принести портрет на бумажном носителе или в электронном виде - в виде флеш- или SD-карты. Портрет распечатывается в цветном исполнении формата А4», - отметил и. о. директора ГАУ «МФЦ» Валерий Муругов.

В 2023 году традиционного организованного шествия не будет. В рамках акции «Бессмертный полк» предлагается размещать портреты на автомобилях, одежде, бейджах, а также поменять свою аватарку в социальных сетях. Бесплатно распечатать снимок ветерана можно в МФЦ на улице Шмидта, 4.