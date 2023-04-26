Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|21:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы могут бесплатно распечатать снимки ветеранов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Татьяна Маркина пришла в многофункциональный центр с фотографией своей прабабушки Нины Никифоровны Кузнецовой. На снимке ей лет двадцать.

«Она служила водителем на машине Chevrolet, подвозила к линии фронта патроны. Она служила в 1943 году, вплоть до 1945-го. Это память. Важно, чтобы мы помнили об этом. Это важная дата для всей России», - рассказала Татьяна Маркина.

Все многофункциональные центры области участвуют в проекте «Всенародный исторический депозитарий «Лица победы». Каждый желающий может разместить там фотографии и истории своих родственников, а сотрудники МФЦ помогут загрузить все необходимые данные о герое из семейного архива. Также они совершенно бесплатно распечатают портреты фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной для всех, кто хочет поддержать акцию «Бессмертный полк».

«Для этого он должен принести портрет на бумажном носителе или в электронном виде - в виде флеш- или SD-карты. Портрет распечатывается в цветном исполнении формата А4», - отметил и. о. директора ГАУ «МФЦ» Валерий Муругов.

В 2023 году традиционного организованного шествия не будет. В рамках акции «Бессмертный полк» предлагается размещать портреты на автомобилях, одежде, бейджах, а также поменять свою аватарку в социальных сетях. Бесплатно распечатать снимок ветерана можно в МФЦ на улице Шмидта, 4.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте