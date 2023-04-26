Пензенцев приглашают встретить «Паровоз Победы»

В четверг, 4 мая, на первую платформу вокзала станции Пенза-I прибудет «Паровоз Победы» - действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет.
В составе также будут платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».
Пензенцев приглашают посетить мероприятие: можно будет сфотографироваться с военными экспонатами и стать участниками реконструкции, воссоздающей встречу вернувшихся с фронта солдат.
Также для гостей праздника устроят концерт.
Мероприятие начнется в 10:00, сообщили в Пензенском территориальном управлении Куйбышевской железной дороги.
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