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Общество

Пензенцам в зону СВО отправят технику высокой проходимости

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На специализированную платформу для перевозки грузов по железной дороге погрузили УАЗ и мотоцикл «Урал». Их в рамках акции «Автопоезд» в рамках общероссийского проекта «Все для победы» отправят в зону проведения специальной военной операции. Техника необходима пензенцам, которые находятся на новых территориях страны.

«8 мая в Ростове состоится большая церемония передачи поезда, состоящего из всех вагонов нашей большой страны, но сбор автомобилей гуманитарной помощи и автомобилей будет продолжаться на постоянной основе», - сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Пензенской области Олег Куроедов.

Виктор Дмитриев, проработавший всю жизнь на железной дороге, без раздумий передал для пензенских бойцов мотоцикл и УАЗ.

«Пусть служит Отечеству эта техника», - отметил он.

«Нива» с шуточным прозвищем «Танюха» уже вышла на передовую. С полноприводным автомобилем без сожаления расстались пенсионеры Татьяна и Анатолий Крутогоровы.

«Она нужна там, а мы пешком походим. Двигатель - капитальный ремонт сделан, проварили все, коробка новая, всю ходовую сделали, радиаторы новые», - рассказали супруги.

О том, насколько нужна техника высокой проходимости пензенским ребятам, участники регионального отделения «Боевого братства» знают из первых уст, пообщавшись с земляками во время доставки гуманитарных грузов в зону СВО.

«Ребята с горящими глазами принимают, говорят спасибо всем неравнодушным людям, передают большой привет и говорят, что вернутся только с победой», - подчеркнул председатель регионального отделения организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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