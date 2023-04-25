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Общество

В Пензе экскурсоводы сдали квалификационный экзамен

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Любовь и близкие отношения с профессией экскурсовода у Натальи Завьяловой завязались в 2013 году. Как и полагается в хорошем романе, все произошло внезапно. В областной Лермонтовской библиотеке проходил тематический форум, на котором Наталья Юрьевна как директор региональной организации Союза архитекторов России должна была присутствовать. И тут она совершенно случайно увидела объявление.

«Это был первый набор в школу экскурсоводов Татьяны Каймановой, я решила прийти. Пришло 100 с лишним человек, а к концу первого года обучения осталось 18. Сейчас из старого набора осталось человека 3-4», - отметила экскурсовод.

Завьялова проводит разнообразные экскурсии, в том числе и авторские, по выдающимся местам Пензы, области, даже выезжает в другие регионы. Тем не менее она, согласно новым федеральным требованиям, чтобы иметь право работать гидом по туристическим маршрутам, должна пройти аттестацию. То есть сдать квалификационный экзамен по определенным критериям.

«Это знание истории Пензенского края (если только на Пензенскую область) в виде тестов. Если на другие регионы - то знание еще истории других регионов. И второе: знание законодательства в области туризма. Второй этап экзамена - представление своего маршрута экскурсии», - сообщил председатель аттестационной комиссии Владимир Первушкин.

С теорией все справились быстро, за 10-20 минут, хотя на решение экзаменующимся отводилось 2 часа.

В практической части выдавались задания по всей Пензенской области. Экскурсовод Людмила Стешкина, например, рассказала о стеле у въезда в Каменский район.

«Золотой колос, который светится и в темноте. Каменский район - житница Пензенской области, замечательные урожаи не только зерновых, но и свеклы, раньше весь Советский Союз покупал семена свеклы только в Каменском районе», - объяснила она.

В этом году на экзамен пришло 8 человек, а всего аттестовано 12 экскурсоводов в области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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