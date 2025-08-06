Учеба

Всем выпускникам дадут возможность писать пробники в незнакомой среде

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У школьников должна быть возможность сдать пробный ЕГЭ в незнакомой среде, а не в родных стенах. Председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву проработать этот вопрос.

Сейчас возможность написать пробник в условиях, максимально приближенных к настоящему экзамену, то есть не в своей школе, имеется не у всех.

Анзор Музаев должен в ближайшее время доложить правительству об организации этого процесса, сообщается в телеграм-канале высшего исполнительного органа государственной власти.

В ходе встречи глава Рособрнадзора рассказал Михаилу Мишустину, что работа по популяризации естественно-научных предметов в этом году дала результат. Выбор профильной математики для сдачи на ЕГЭ вырос почти на 13%, физики - на 10%, химии и биологии - на 6%, информатики - на 5%. Средние баллы по этим предметам увеличились.

В Пензенской области на ЕГЭ-2025 более 30 выпускников смогли набрать по 100 баллов.

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