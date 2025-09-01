Получить охотничий билет теперь можно с 16 лет

01.09.2025 | 09:02

С 1 сентября 2025 года желающим получить охотничий билет необходимо сдать экзамен, предупредили в региональном минлесхозе.

Потребуется продемонстрировать знание биологии животных, техники безопасности, юридических норм и разрешенных методов охоты.

Сначала нужно подать заявление на допуск: лично, почтой, через МФЦ или на портале «Госуслуги». Когда его зарегистрируют, придет приглашение с выбором даты испытания. В случае провала экзамен можно пересдать через месяц.

Еще одно нововведение: теперь билет можно получить с 16 лет (было с 18).

В августе в Пензенской области стартовал сезон охоты, а вместе с ним и проверки соблюдения охотниками законов, регламентирующих оборот оружия и боеприпасов.