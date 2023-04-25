В Госдуме хотят ввести наказание для «серийных доносчиков»

25.04.2023 | 15:31

Ряд депутатов Госдумы намерен подготовить инициативу о введении ответственности для «серийных доносчиков», в том числе на артистов и блогеров.

«Эпидемия доносов приняла такой размах, что ее официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы - это отвратительно. По всей стране «добровольные помощники» стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО», - цитирует РИА Новости парламентария Алексея Нечаева.

По мнению депутата, доносчики вынуждают правоохранителей вместо поиска преступников заниматься изучением постов в соцсетях и просмотром личных записей. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, «стали способом сведения счетов».

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются.

Случаи, когда граждане политизируют самые невинные ситуации, есть и в Пензенской области. Так, житель Сердобска обвинил управляющую компанию в том, что она использовала при покраске лавочек в его дворе цвета флага Украины, и усмотрел в этом оскорбление, насмешку, «а может быть, что-то гораздо страшнее».

В администрации Сердобского района мужчине объяснили, что в действиях управляющей компании никакой подоплеки нет. Лавочки покрашены желтым, голубым и розовым цветами, и их сочетание не носит политического характера, а направлено на создание «комфортной и гармоничной обстановки на придомовой территории».