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Общество

Выплаты по уходу за инвалидом хотят значительно увеличить

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Людям, которые ухаживают за инвалидом, хотят увеличить ежемесячное пособие. Кроме того, его предложили индексировать каждый год так же, как и другие социальные выплаты.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Сейчас граждане, заботящиеся об инвалидах, могут рассчитывать максимум на 10 000 рублей. Такие деньги выплачивают тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами.

Всего существует пять видов выплат для данной категории граждан:

- пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет;

- пособие по уходу за инвалидом с детства I группы;

- пособие по уходу за инвалидом I группы;

- пособие по уходу за престарелым, достигшим 80 лет;

- пособие по уходу за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения.

«Сумма пособия отличается в восемь раз: если родственники детей-инвалидов или инвалидов детства I группы ежемесячно получают 10,6 тыс. рублей (пособие было проиндексировано в 2019 году), то во всех остальных случаях компенсация с 2006 года составляет всего 1200 рублей в месяц и индексации не подлежит. При этом пособие, согласно пояснению Минтруда, считается компенсацией утраченного заработка и получать доход из других источников ухаживающий не имеет права. Заработок даже в тысячу рублей может стать основанием для отказа в пособии, хотя лишних средств на лечение и реабилитацию не бывает», - отмечают «Известия».

Депутаты предложили соотнести выплату с величиной прожиточного минимума (14 375 рублей в 2023-м) и установить ее на уровне 15 000 рублей.

Кроме того, региональные власти и правительство РФ к 1 сентября этого года должны подготовить критерии для определения нуждаемости в постоянном уходе для инвалидов I группы и детей-инвалидов. Это поможет назначать и индексировать пособия.

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