«Целительница» обманула сердобчанку на сотни тысяч рублей

28.07.2025 | 09:41

47-летняя женщина-инвалид из Сердобска поверила лжецелительнице и лишилась более 300 000 рублей. Она несколько месяцев отправляла ей деньги в надежде на выздоровление и обретение любви.

С аферисткой женщина познакомилась в 2024 году в интернете, та представилась Людмилой и убедила сердобчанку, что обладает экстрасенсорными способностями и бесплатно исцеляет людей, но за магические предметы приходится брать деньги.

Поверив новой знакомой, горожанка решила обратиться к ней за помощью - чтобы поправить здоровье, избавиться от долгов и найти супруга. В общей сложности на исполнение желаний с февраля по май того же года сердобчанка потратила 346 000 рублей.

Вскоре «целительница» перестала выходить на связь.

«Потерпевшая даже не подозревала, что имела дело с мошенницей, и обратилась в полицию лишь спустя год, чтобы восстановить прерванное общение. Однако опытные оперативники сразу же распознали обман», - рассказали в областном УМВД РФ.

Женщину нашли, ей оказалась 45-летняя жительница Ростова-на-Дону. Она признала вину и вернула деньги.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в УМВД.