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Криминал

«Целительница» обманула сердобчанку на сотни тысяч рублей

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47-летняя женщина-инвалид из Сердобска поверила лжецелительнице и лишилась более 300 000 рублей. Она несколько месяцев отправляла ей деньги в надежде на выздоровление и обретение любви.

С аферисткой женщина познакомилась в 2024 году в интернете, та представилась Людмилой и убедила сердобчанку, что обладает экстрасенсорными способностями и бесплатно исцеляет людей, но за магические предметы приходится брать деньги.

Поверив новой знакомой, горожанка решила обратиться к ней за помощью - чтобы поправить здоровье, избавиться от долгов и найти супруга. В общей сложности на исполнение желаний с февраля по май того же года сердобчанка потратила 346 000 рублей.

Вскоре «целительница» перестала выходить на связь.

«Целительница» обманула сердобчанку на сотни тысяч рублей

«Потерпевшая даже не подозревала, что имела дело с мошенницей, и обратилась в полицию лишь спустя год, чтобы восстановить прерванное общение. Однако опытные оперативники сразу же распознали обман», - рассказали в областном УМВД РФ.

Женщину нашли, ей оказалась 45-летняя жительница Ростова-на-Дону. Она признала вину и вернула деньги.

«Целительница» обманула сердобчанку на сотни тысяч рублей

«В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в УМВД.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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