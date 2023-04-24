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Общество

В Пензе сотрудники исправительной колонии № 4 отметили ее 65-летие

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Торжественный марш у дверей колонии - случай особый, форма парадная. Ровно 65 лет назад в городе на Суре было образовано новое исправительное учреждение под номером 4.

«Это нелегкий каждодневный труд, требующий высокой отдачи и профессионализма. Коллектив сотрудников ИК-4 на протяжении многих лет с честью выполняет свой профессиональный долг», - сообщил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Валерий Волков.

На торжественную церемонию пригласили не только действующих сотрудников управления ФСИН, но и ветеранов, людей, отдавших десятки лет нелегкой службе.

В середине прошлого века ИТК № 4 представляла собой деревянные, плохо благоустроенные бараки. Теперь это современное учреждение, в задачи сотрудников которого входит не просто обеспечение порядка и контроля в колонии, но и помощь каждому оступившемуся человеку.

«Вы отдаете службе УИС знания, опыт, душевное тепло и энергию, ответственно решаете самые сложные проблемы, идете в ногу со временем, применяя передовые подходы в решении задач, поставленных руководством страны перед уголовно-исполнительной системой, понимая, что именно от вас зависят судьбы людей за колючей проволокой и за ее пределами», - подчеркнул начальник ИК-4 Степан Харьков.

На торжественной церемонии, посвященной 65-летию исправительного учреждения, особо отличившиеся сотрудники управления были удостоены наград и новых званий.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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