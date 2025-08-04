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Общество

В пензенских колониях пресекли 5 попыток доставки телефонов

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Родственники и знакомые пензенских заключенных не оставляют попыток передать в исправительные колонии телефоны, использование которых там запрещено.

За 6 месяцев 2025 года было пресечено пять таких фактов, рассказали в пресс-службе областного управления ФСИН РФ.

«Граждане часто пытаются пронести телефоны при посещении осужденных, используя различные способы сокрытия. Нередки попытки переброса устройств через ограждение!» - пояснили в ведомстве.

К примеру, в прежние годы мобильники передавали в гречневой каше с тушенкой, книге, мыле и даже бревнах. Также были случаи, когда с этой целью использовали квадрокоптеры.

За данное нарушение, совершенное впервые, предусмотрена административная ответственность, а за повторное - уголовная, вплоть до двух лет лишения свободы.

«Стоит отметить, что в соответствии со статьей 92 УИК РФ осужденным предоставляется право на осуществление телефонных звонков», - добавили в УФСИН.

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Источник — фото ФСИН
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