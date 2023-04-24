По номеру 122 ответят на вопросы о службе по контракту

24.04.2023 | 13:46

В работе Центра телефонного обслуживания граждан системы здравоохранения «122» произошли изменения.

О них предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

С понедельника, 23 апреля, цифру 1 единого номера 122 будут использовать для консультаций по вопросам поступления на военную службу по контракту.

Помимо этого, у многоканального сервиса остаются следующие возможности:

- цифра 2 - ответы на вопросы по частичной мобилизации;

- 3 - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения Пензы;

- 4 - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения Пензы;

- 5 - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области;

- 6 - ответы на вопросы, касающиеся коронавируса;

- 7 - результаты ПЦР-теста на коронавирус;

- 8 - голосовой помощник, который поможет вызвать на дом врача;

- 9 - справочная помощь прибывшим из ДНР и ЛНР.

«Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», - напомнили в минздраве.