Сетевое издание|18+|Понедельник|24 апр 2023|15:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

По номеру 122 ответят на вопросы о службе по контракту

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В работе Центра телефонного обслуживания граждан системы здравоохранения «122» произошли изменения.

О них предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

С понедельника, 23 апреля, цифру 1 единого номера 122 будут использовать для консультаций по вопросам поступления на военную службу по контракту.

Помимо этого, у многоканального сервиса остаются следующие возможности:

- цифра 2 - ответы на вопросы по частичной мобилизации;

- 3 - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения Пензы;

- 4 - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения Пензы;

- 5 - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области;

- 6 - ответы на вопросы, касающиеся коронавируса;

- 7 - результаты ПЦР-теста на коронавирус;

- 8 - голосовой помощник, который поможет вызвать на дом врача;

- 9 - справочная помощь прибывшим из ДНР и ЛНР.

«Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», - напомнили в минздраве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте