Жительница Сурска избавила телефон от вирусов с помощью микроволновки

11.04.2024 | 10:18

В среду, 10 апреля, жительница города Сурска лишилась крупной суммы и мобильного телефона. Об этом сообщается в группе Городищенского района со ссылкой на местный отдел полиции.

Сначала события развивались по классической схеме: женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета злоумышленники снимают деньги. Чтобы спасти сбережения, она должна перечислить их в «ОЗОН Банк».

Сурчанка по инструкции собеседника перевела 43 тысячи рублей. А затем аферист сделал нестандартный ход, лишив женщину средства связи.

Он напугал ее тем, что в телефоне имеются вирусы. Чтобы избавиться от них, нужно положить мобильник в микроволновую печь и включить ее. Женщина так и сделала. Лишь после этого она поняла, что ее жестоко обманули, и обратилась в полицию.

Теперь правоохранители разыскивают мошенника.

«Не поддавайтесь уловкам мошенников, не ведите телефонные разговоры с неизвестными. Главная цель мошенников - войти в ваше доверие и завладеть всеми вашими денежными средствами», - предупреждают граждан сотрудники правоохранительных органов.