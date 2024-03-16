Пензенцам следует прерывать любые разговоры с «силовиками» о деньгах

16.03.2024 | 14:43

Телефонные мошенники обманывают жителей Пензенской области, используя IT-технологии и программное обеспечение с системой автоматизированной подмены номеров.

При этом на аппарате отображаются не реальные номера звонящих, а телефоны правоохранительных органов или иных структур, которые можно найти в открытом доступе. Именно их сотрудниками и представляются аферисты, пугающие граждан потерей денег и предлагающие перевести средства на «безопасный» счет, установить приложение или сообщить номер банковской карты.

Об этом рассказали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Ни по телефону, ни при очной беседе сотрудники правоохранительных органов (следственного комитета, ФСБ, МВД, Росгвардии и других) не просят перевести деньги на какие-либо счета. Такие требования - явный признак мошенничества.

Пензенцам советуют немедленно прервать разговор в случаях, когда собеседник представляется работником силовых структур и затевает разговор о финансах. Также следует довести информацию до пожилых родственников, которые чаще всего становятся жертвами аферистов.

«Вы можете проверить полученную информацию, позвонив по телефонам, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных органов и банковских организаций. Вы всегда можете позвонить по телефону дежурного по следственному управлению 8 (8412) 63-64-96, работающему в круглосуточном режиме», - напомнили в СУ СКР.