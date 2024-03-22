В законопроект о запрете увольнения вдов бойцов СВО внесли поправки

22.03.2024 | 19:08

В законопроект о запрете на увольнение вдов участников СВО, принятый в первом чтении, внесли поправки и исключения. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Предполагалось, что женщину нельзя уволить в течение года после смерти бойца, если только сама работница не допустит грубых нарушений трудовой дисциплины несколько раз.

Теперь комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавил исключения в отдельной статье.

«Это ликвидация организации, неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания, прогул, появление на работе в пьяном виде, разглашение охраняемой законом тайны, хищение чужого имущества, растрата, представление подложных документов, а также физическое или психическое насилие над учениками или воспитанниками (на педагогических должностях)», - цитирует издание.

Запрет на увольнение распространяется на вдов участников специальной военной операции, не вступивших в новый брак.

Доработанный документ направлен к рассмотрению во втором чтении, назначенном на 26 марта.