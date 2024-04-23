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Криминал

Переписка в телефоне толкнула ревнивца на нарушение закона

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31-летний житель Кузнецкого района пошел на преступление после того, как увидел в телефоне жены переписку с незнакомым ему мужчиной.

«Заподозрив супругу в неверности, он устроил с ней ссору и стал угрожать убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

36-летняя гражданка обратилась в полицию. Ее муж признался, что пойти на нарушение закона его толкнуло чувство ревности.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Это не первый случай, когда послания в телефоне толкают ревнивцев на криминал. Так, 57-летний житель Пензы изучил аппарат жены и понял, что она общается с посторонним человеком. В итоге он едва не убил супругу фанерной доской.

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Источник — фото pixabay.com
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