Переписка в телефоне толкнула ревнивца на нарушение закона

23.04.2024 | 08:34

31-летний житель Кузнецкого района пошел на преступление после того, как увидел в телефоне жены переписку с незнакомым ему мужчиной.

«Заподозрив супругу в неверности, он устроил с ней ссору и стал угрожать убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

36-летняя гражданка обратилась в полицию. Ее муж признался, что пойти на нарушение закона его толкнуло чувство ревности.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Это не первый случай, когда послания в телефоне толкают ревнивцев на криминал. Так, 57-летний житель Пензы изучил аппарат жены и понял, что она общается с посторонним человеком. В итоге он едва не убил супругу фанерной доской.