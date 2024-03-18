Отсутствие регионального перечня техсредств для инвалидов объяснили

18.03.2024 | 13:28

В Пензенской области нет регионального перечня технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, поскольку обеспечение таковыми за счет местного бюджета не производится.

Об этом сообщили в министерстве труда, соцзащиты и демографии, отвечая на вопрос читателя PenzaInform.ru. «Есть региональный перечень технических средств реабилитации для инвалидов. Когда туда добавят смартфоны для незрячих?» - поинтересовался тот.

Областной бюджет не участвует, поскольку является дотационным и не имеет дополнительных источников финансирования, пояснили в министерстве.

Средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, которую разрабатывает бюро МСЭ, инвалидов обеспечивает Социальный фонд России. Указанное в этой программе можно получить бесплатно. Нужно подать заявление в СФР (можно в электронном виде), взять направление и посетить организацию, которая бесплатно изготовит нужное техническое средство.

«В случае формирования регионального перечня технических средств реабилитации предложение по включению в него смартфонов для инвалидов по зрению будет рассмотрено», - говорится в документе, подписанном министром труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексеем Качаном.