Сетевое издание|18+|Четверг|18 апр 2024|23:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме хотят принудить операторов сообщать об изъятии номеров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 сентября операторы связи будут иметь право прекратить обслуживание абонентов, которые не выходили в сеть 90 дней. В Госдуме увидели в этом определенные риски для россиян.

Вице-спикер Борис Чернышов отметил, что впоследствии новый владелец номера может оказаться мошенником. Он выяснит имя предыдущего хозяина и получит доступ к его банковским аккаунтам, профилям в соцсетях и госсервисах.

Как сообщает РИА Новости, депутат обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее извещать абонентов об изъятии телефонных номеров.

«Не предусмотрено обязательство оператора уведомлять о предстоящем разрыве договора через альтернативные способы связи, например, «Почту России» или иные номера телефона, связанные с абонентом», - пояснил он в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Борис Чернышов попросил его рассмотреть возможность внесения поправок в постановление правительства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте