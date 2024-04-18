В Госдуме хотят принудить операторов сообщать об изъятии номеров

18.04.2024 | 19:07

С 1 сентября операторы связи будут иметь право прекратить обслуживание абонентов, которые не выходили в сеть 90 дней. В Госдуме увидели в этом определенные риски для россиян.

Вице-спикер Борис Чернышов отметил, что впоследствии новый владелец номера может оказаться мошенником. Он выяснит имя предыдущего хозяина и получит доступ к его банковским аккаунтам, профилям в соцсетях и госсервисах.

Как сообщает РИА Новости, депутат обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее извещать абонентов об изъятии телефонных номеров.

«Не предусмотрено обязательство оператора уведомлять о предстоящем разрыве договора через альтернативные способы связи, например, «Почту России» или иные номера телефона, связанные с абонентом», - пояснил он в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Борис Чернышов попросил его рассмотреть возможность внесения поправок в постановление правительства.