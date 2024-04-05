Житель Лопатинского района стал бойцом СВО ради денег для сына

32-летний житель Лопатинского района пошел на СВО, чтобы выплатить алименты 5-летнему сыну. Он задолжал ему более 300 тысяч рублей.
Мужчина был обязан ежемесячно перечислять ребенку 1/4 всех видов заработка и иного дохода, но уклонялся, пока сумма долга не стала внушительной.
Тогда сельчанин сам пришел к приставам и рассказал, что отправляется служить по контракту в зону СВО и намеревается все отдать.
«Вернувшись в отпуск домой, мужчина пересмотрел свое отношение к родительским обязанностям и полностью погасил имеющуюся задолженность. В настоящее время денежные средства перечислены взыскателю. Воин не только защитил свою семью, но и позаботился о ее содержании», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.
Ранее подобным образом покончил с долгами 31-летний никольчанин. Он также подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции.
До этого 30-летний житель села Лопатино, которого мобилизовали осенью 2022 года, не забыл о данном приставу обещании и, приехав в отпуск, погасил долг. А 49-летний житель Белинского района отправился на СВО, чтобы выплатить алименты.
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