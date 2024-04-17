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Криминал

Разблокировка телефона по отпечатку пальца не спасла деньги зареченца

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38-летний житель Заречного был уверен, что его смартфон надежно защищен, так как разблокировка аппарата происходит с помощью отпечатка пальца. Однако оказалось, что эта мера безопасности работает не всегда.

К зареченцу в гости пришла 32-летняя знакомая, и пара отметила встречу. Охмелевший хозяин квартиры заснул, а после пробуждения обнаружил, что с его счета исчезло почти полмиллиона рублей.

Мужчина обратился в полицию, и сотрудники выяснили, как горожанке удалось похитить его средства.

«Она взяла телефон спящего мужчины и приложила большой палец его руки к датчику распознания отпечатков. Затем зашла в приложение банка и перевела на номер своей банковской карты 450 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Часть денег женщина успела потратить, остальное у нее изъяли сотрудники полиции. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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