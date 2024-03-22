В Пензе из-за коробки с телефоном из «Коллажа» эвакуировали людей

22.03.2024 | 17:48

В Пензе вечером пятницы, 22 марта, эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Коллаж». Там нашли подозрительную коробку.

О случившемся редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказал очевидец. По его словам, эвакуация началась около 17:10. Людей вывели на улицу.

На месте работали полицейские, росгвардейцы и кинологи.

Впоследствии выяснилось, что внутри коробки был новый телефон. Вероятно, забытый покупателем.

После проверки магазины продолжили работу.