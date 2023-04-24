Пензенцам усложнили получение онлайн-займов

24.04.2023 | 10:52

С понедельника, 24 апреля, вступили в силу обновленные стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Их утвердил Центробанк РФ.

Теперь получить онлайн-заем станет сложнее, однако это должно сократить количество случаев мошенничества, связанных с данной услугой.

«Если до сего момента для получения денег дистанционно во многих МФО было достаточно копии паспорта и номера телефона, теперь организациям придется провести минимум три из десяти мероприятий, указанных в обновленных стандартах», - пишут «Известия».

Сотрудникам МФО надо будет убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии в документе, проверить кредитную историю и удостовериться, что именно он, а не аферисты, использует указанные в заявлении счет и номер.

Если у специалиста возникнут сомнения, он может попросить клиента прийти в офис МФО лично, подтвердить свою личность и получить деньги.

Если МФО не будет соблюдать новые требования, организацию могут исключить из государственного реестра.

Известно, что с ростом популярности онлайн-займов активизировались мошенники. Они стали оформлять на граждан кредиты, используя утечку персональных данных.

«В 2022 году Банк России получил почти 4,2 тыс. жалоб на мошеннические займы, полученные с использованием чужих персональных данных. С конца прошлого года их количество растет, за I квартал 2023 года оно составило 1,9 тыс.», - сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.