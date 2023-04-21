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Общество

Пензенцам не стоит ждать перехода на летнее время

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Жителям Пензенской области, как и другим россиянам, не стоит ожидать перехода на летнее и зимнее время.

Как сообщает РИА «Новости», соответствующий законопроект, разработанный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым, не получил поддержки в Правительстве РФ.

В заключении говорится, что в материалах законопроекта отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов. Кроме того, не указаны основные технологические и организационные мероприятия, необходимые для перехода на летнее время.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», - гласит вывод.

Россия перешла на постоянное зимнее время осенью 2014 года. До 2011-го стрелки часов переводили дважды в год, весной и осенью, затем был период, когда страна жила по летнему времени.

В Пензенской области уже много лет обсуждается тема перехода с зимнего времени на летнее. Люди жалуются, что столкнулись с ночными рассветами и сверхранними закатами. Особенно остро это чувствуется летом. Активисты даже собирали подписи за смену часового пояса.

27 декабря 2022 года пензенцы узнали, что решение принято. «Перевод времени в Пензенской области не планируется, так как неоднократно большинство жителей региона высказывались за то, чтобы оставить действующий часовой пояс. Подобный вопрос может быть рассмотрен, если большинство пензенцев выскажется за изменение времени», - сообщили в правительстве Пензенской области.

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