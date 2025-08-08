34-летнего пензенца будут судить за денежные переводы

08.08.2025 | 14:11

34-летнего пензенца подозревают в финансировании международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

По данным следствия, с августа 2023 года по январь 2024-го мужчина несколько раз перечислял деньги со своего счета жителю Московской области, который имел непосредственное отношение к организации.

В общей сложности горожанин перевел 45 000 рублей.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников регионального УФСБ России в отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, закрепляется доказательственная база, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.