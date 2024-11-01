Сетевое издание|18+|Пятница|1 ноя 2024|09:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

За участниками спецоперации сохранят рабочие места

Печать
Telegram

Ветеранам специальной военной операции по окончании контракта не нужно будет искать новую работу - они смогут вернуться на прежнее место и должность.

О том, что трудовой договор участников СВО будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, сообщается в телеграм-канале Правительства РФ в четверг, 31 октября.

Раньше такое право сохранялось за участниками СВО лишь в течение года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на основе полученного опыта Правительство РФ рассмотрит изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать принятые ранее решения.

Кроме того, будут продлены трудовые гарантии супругам участников спецоперации.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке», - отметил глава правительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте