За участниками спецоперации сохранят рабочие места

01.11.2024 | 08:45

Ветеранам специальной военной операции по окончании контракта не нужно будет искать новую работу - они смогут вернуться на прежнее место и должность.

О том, что трудовой договор участников СВО будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, сообщается в телеграм-канале Правительства РФ в четверг, 31 октября.

Раньше такое право сохранялось за участниками СВО лишь в течение года. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на основе полученного опыта Правительство РФ рассмотрит изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать принятые ранее решения.

Кроме того, будут продлены трудовые гарантии супругам участников спецоперации.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются законодателями в приоритетном порядке», - отметил глава правительства.