В мэрии объяснили, почему часы на здании завода «Эра» никак не починят

23.02.2025 | 13:49

Жителей Пензы давно интересует вопрос, почему часы на здании бывшего завода «Эра» на улице Свердлова никак не отремонтируют. Механизм бездействует уже несколько лет.

«Подскажите, пожалуйста, когда отремонтируют часы на здании бывшего завода «Эра» напротив завода Пензмаш. Часы не работают больше 2 лет, и никому нет дела. Только почему?» - спросил на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанин Павел М.

Мужчине ответил представитель администрации Пензы.

«Часы на здании бывшего завода «Эра» не принадлежат муниципальному образованию город Пенза. Здание находится в частной собственности, а по закону именно собственник имущества несет бремя его содержания», - пояснили горожанину.

Таким образом, только собственник здания сможет вновь запустить механизм, если найдет желание и средства.