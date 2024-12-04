ВТБ прогнозирует рост объема трансграничных переводов на четверть

04.12.2024 | 17:58

Erid: 2VfnxwSX2f2

По оценкам ВТБ, в 2024-м объем трансграничных переводов его розничных клиентов превысит 50 млрд рублей, что на 25% больше показателя прошлого года. Банк активно расширяет географию мгновенных переводов с зачислением в национальной валюте страны получателя, рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

С января по ноябрь 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза больше в соотношении с аналогичным периодом 2023-го. Их объем вырос на 18%, превысив 44 млрд рублей.

Средний чек переводов снизился почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом - до 25 тысяч рублей. Это связано с популяризацией переводов через массовые сервисы - по номеру карты, телефона, с выдачей наличных.

Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд становятся Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

«Мы видим растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж, поэтому продолжаем развивать собственную систему международных расчетов. Недавно сервис с зачислением в национальной валюте расширился еще на 4 направления, включая Казахстан. Растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж подтверждает нашу стратегию расширения географии и улучшения качества сервисов», - отметил Георгий Горшков.

Сегодня розничным клиентам банка доступно более 20 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

ВТБ продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1% в зависимости от направления и способа перевода.

В 2025 году ВТБ завершит интеграцию банков «Открытие» и РНКБ. На текущий момент у жителей Республики Крым и Севастополя есть возможность оформить продукты и сервисы ВТБ в офисах РНКБ.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).