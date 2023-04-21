На пересечении Московской и Кураева в Пензе установят светофор

21.04.2023 | 18:58

На одной из центральных улиц Пензы - Кураева - в 2023 году планируют установить сразу два светофора. Об этом шла речь на заседании в городской администрации в пятницу, 21 апреля.

Один из них появится на пересечении с Володарского, второй - с Московской (для регулирования движения гуляющих по пешеходному переходу), уточнили в пресс-службе мэрии.

Кстати, 11 апреля на выездном совещании с участием главного архитектора области Александра Итальянцева и главы города Александра Басенко было решено, что на Московской необходимы приподнятые пешеходные переходы.

Кроме того, как уже сообщалось, светофоры с вызывной кнопкой обустроят на пяти пешеходных переходах: ул. 40 лет Октября, 37а; ул. Попова (к парку «Союз»); ул. Краснова, 19 (школа № 28); ул. Антонова, 56, и ул. Клары Цеткин, 15.

Обычные автоматические регулировщики поставят на ул. Рахманинова - 6-й проезд Пестеля и ул. Измайлова - ул. Крымская.

Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют в районе детсада № 4 «Мозаика» (на ул. Антонова), детсада № 89 «Солнечный лучик» (ул. Рахманинова) и школы № 52 (ул. Юбилейная).