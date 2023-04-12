На Московской могут появиться приподнятые пешеходные переходы

На улице Московской в Пензе необходимы приподнятые пешеходные переходы. Об этом шла речь во вторник, 11 апреля, на выездном совещании с участием главного архитектора области Александра Итальянцева и главы города Александра Басенко.
Встреча была посвящена вопросам благоустройства главной пешеходной улицы Пензы.
Участники также признали необходимость размещения более удобных скамеек и выполнения партерного озеленения (декоративные композиции на горизонтальной плоскости), рассказал Итальянцев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на улице до осени планируют высадить крупнолистные липы, серые и японские спиреи, яйцевидные форзиции, скальный можжевельник и жасмин.
Что касается пешеходных переходов на Московской, то с ними там уже экспериментировали: на пересечении с улицей Максима Горького в 2017 году появился так называемый лежачий светофор. Чиновники приобрели конструкцию, рассчитывая, что она будет дисциплинировать идущих людей, которые часто смотрят вниз, на экран телефона, а не по сторонам.
Стоила новинка около миллиона рублей, но прослужила недолго: часто ломалась из-за проезда спецтехники и перепадов температур. Несколько лет светофор и вовсе не работал, осенью 2022-го его демонтировали.
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