В пензенской говядине обнаружили остатки антибиотика

20.04.2023 | 10:31

В Пензенской области обнаружили говядину, которая не соответствовала безопасности пищевой продукции.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области взяли пробы продукции, которую произвел индивидуальный предприниматель. Лабораторные исследования показали, что в мясе содержатся остатки лекарственного средства окситетрациклина.

Это антибиотик, который при попадании в организм человека способен нарушить микрофлору кишечника. Впоследствии употребление такого мяса может спровоцировать аллергию, грибковые инфекции, уменьшить сопротивляемость инфекциям.

Специалисты провели расследование и выяснили, что мясо произвели на убойном пункте в регионе в количестве 700 кг.

На предприятие явились с инспекцией. Владельцу животных, который нарушил закон, назначили административный штраф, сообщили в управлении.