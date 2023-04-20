В пензенской говядине обнаружили остатки антибиотика

В Пензенской области обнаружили говядину, которая не соответствовала безопасности пищевой продукции.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области взяли пробы продукции, которую произвел индивидуальный предприниматель. Лабораторные исследования показали, что в мясе содержатся остатки лекарственного средства окситетрациклина.
Это антибиотик, который при попадании в организм человека способен нарушить микрофлору кишечника. Впоследствии употребление такого мяса может спровоцировать аллергию, грибковые инфекции, уменьшить сопротивляемость инфекциям.
Специалисты провели расследование и выяснили, что мясо произвели на убойном пункте в регионе в количестве 700 кг.
На предприятие явились с инспекцией. Владельцу животных, который нарушил закон, назначили административный штраф, сообщили в управлении.
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