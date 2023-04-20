В Пензе ремонт дорог спровоцировал большие пробки

20.04.2023 | 15:25

Из-за ремонта дороги в 3-м проезде Бурмистрова в Пензе зафиксировали автомобильные пробки. На затор водители начали жаловаться с утра.

Первые сообщения в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber появились около 9:00. Автомобилисты написали, что участок закрыли для проезда. «Заезд с Окружной есть, но плотно», - написала пользовательница.

Горожане недовольны тем, что ремонтом занимаются в час пик. «Пробка от Кривозерья и вверх по Окружной», «У Засеки тоже пробка собирается», - отметили водители в Telegram-канале «Сова Пенза авто».

По состоянию на 14:48 ситуация на участке остается прежней. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение по 3-му проезду Бурмистрова закрыто. Водители стоят от места пересечения улиц Кривозерье и 40 лет Октября по направлению в центр. Также пробка на улице Окружной от места ее пересечения с улицей Кривозерье до перекрестка с Дизельной.

Ранее сообщалось, что 3-й проезд Бурмистрова, так же как и улицы Чаадаева, Лозицкой, Дизельную, Ахунскую, Кордон Сурка приведут в нормативное состояние.