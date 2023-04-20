Роспотребнадзор ждет к концу мая всплеск заболеваемости арктуром

20.04.2023 | 08:56

Пока в России выявлено четыре случая заболевания штаммом коронавируса «арктур», но возможно его быстрое распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 19 апреля.

По ее словам, этот подвариант коронавируса имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет. Попова спрогнозировала всплеск заболеваемости арктуром к концу мая.

«По арктуру. Тоже ничего неожиданного. Новый геновариант, новая мутация уже известного нам омикрона. Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день - это люди, инфицированные именно арктуром», - цитирует Попову РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что арктур имеет очень высокую контагиозность, он еще более заразен, чем все его предшественники.

«То есть любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания», - предупредила главный санитарный врач страны. Также она заявила, что система здравоохранения готова к перегрузкам.

Меры профилактики, по словам Поповой, остаются прежними. Болезнь протекает в основном в виде ОРВИ и не требует высокого удельного веса госпитализации пациентов.

«Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся - и этот всплеск может быть», - дала прогноз глава Роспотребнадзора.

О том, что арктур пришел в Россию, стало известно 18 апреля. По предварительным данным, этот штамм может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме.