Кефир одиннадцати марок не соответствует требованиям

20.04.2023 | 12:45

В Роскачестве проверили кефир жирностью 3,2% и пришли к выводу: на рынке все еще остаются проблемы, связанные с наличием в этом продукте кишечной палочки и с низким содержанием дрожжей и молочнокислых бактерий.

В 2023 году, согласно выводам экспертов, доля фальсификата кефира составила 3,85%. Растительные жиры вместо молочных добавили в продукт АО «Княгинино молоко» - кефир «Княгинино».

В Роскачестве опровергли миф о массовой фальсификации этого молочного продукта, сравнив свежие данные с результатами мониторинга 2018 года. Тогда растительные жиры вместо молочных обнаружили в кефире четырех марок.

Кишечную палочку нашли в кефире «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть». Специалисты предположили, что бактерии могли попасть в продукт из-за нарушения санитарии или технологии производства или же условий транспортировки, реализации.

В продукте 11 марок содержание дрожжей оказалось меньше, чем требуется. В список попал кефир «Вкуснотеево», «Вологодское лето», «Искренне ваш», «Княгинино», «Кубанский молочник», «Му-у», «М-Свежесть», «Тульский», «ЭкоВакино», «ЭкоНива» и Ozon fresh. Молочнокислых бактерий оказалось меньше, чем необходимо, только в кефире «Залесский фермер».

«Производители «Вологодское лето», «Залесский фермер», «Тульский», «ЭкоНива», «ЭкоВакино» и «Простоквашино» провели внутренние проверки для устранения выявленных несоответствий. Производители кефира «Асеньевская ферма», «Княгинино» также представили план корректирующих мероприятий с подтверждающими документами», - сообщили в Роскачестве.

Проверка показала, что производители больше не добавляют в продукт антибиотики, крахмал (для удешевления товара). В норме оказалось содержание белка, что означает: кефир не разбавлялся водой, его сделали из качественного сырья.

Специалисты напомнили, что при производстве кефира должна использоваться только живая закваска (кефирные грибки), ее вносят в уже нормализованную молочную смесь. Если при перевозке и хранении продукта нарушаются определенные требования, это может вызвать необратимые процессы, которые в итоге скажутся на качестве и вкусе.