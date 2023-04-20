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Общество

Изменились сроки привлечения к ответственности нарушителей ПДД

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В КоАП установлены новые сроки для привлечения к ответственности лиц, совершивших различные правонарушения. Изменения касаются и тех, кто пренебрег правилами дорожного движения.

Как сообщает «Российская газета», теперь срок будет исчисляться не со следующего дня после совершения нарушения, а именно со дня, когда оно произошло.

Существует нюанс. Ранее сроки считали месяцами, а теперь будут считать сутками.

Например, водитель нарушил скоростной режим 2 февраля. Это было зафиксировано комплексом автоматической видеофиксации нарушений. Ранее ему должны выставить штраф не позже 2 апреля, а теперь должны будут выставить до 3 апреля.

А вот если год окажется високосным, то по-прежнему - до 2 апреля. Если дело дошло до суда, то там его должны рассмотреть до 2 мая. Если год високосный, то до 1 мая.

Есть еще месяцы, в которых 31 день. Следовательно, срок принятия решения по наказанию в эти месяцы должен сократиться.

Автовладельцам-нарушителям сохранили право обжаловать штраф в течение 10 суток. Гражданин может это сделать со следующего дня после получения уведомления или постановления о штрафе. Например, водитель превысил скорость 1 апреля. Уведомление об этом ему поступило 2 апреля. Но считать срок обжалования водитель начинает с 3 апреля.

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Источник — rg.ru
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