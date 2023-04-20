Городская среда, в которой хочется жить: загадка одной улицы Пензы

Современные тенденции, ключевые принципы урбанизма и сценарии жизни людей сегодня являются определяющими для застройщиков при проектировании ЖК, благоустройстве и развитии микрорайонов.
Сейчас для человека, покупающего квартиру, важны не только квадратные метры, как это было 5-7 лет назад. Клиент сравнивает и оценивает комфорт, функциональность, доступность и безопасность, наличие социальной и транспортной инфраструктуры комплекса, где он будет жить или уже живет. Важно и то, как микрорайон будет развиваться в дальнейшем, каким он окажется через 5 или 10 лет.
Один из динамично развивающихся микрорайонов Пензы сегодня - Арбеково. Молодой, растущий, с развитой дорожной и социальной инфраструктурой, он привлекает ключевых игроков строительной отрасли региона.
Свидетельством тому стала улица 65-летия Победы, где дома возводят шесть крупных компаний. Подобного сценария развития в рамках одной улицы нет ни в одном районе города. От растущей конкуренции, конечно же, в плюсе покупатель.
При таком масштабном объеме строительства новых жилых кварталов подключается городская власть, создающая комфортные условия для семей с детьми. Благодаря существенным вложениям в рамках федеральных программ происходит стремительное развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
Уже реализованы такие масштабные проекты, как дворец спорта «Буртасы», ледовый комплекс «Хрустальный», областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, современные школы № 78 и 79, три новых детских сада. В перспективе образовательный сектор будет расширяться.
Не отстает и коммерческая составляющая: в микрорайоне в шаговой доступности для жителей действуют три торговых центра и строится еще один.
Особое внимание уделяется сохранению вековых православных традиций и развитию духовных ценностей. В жилом комплексе «Арбековская застава» от группы компаний «Территория жизни» располагается храм Адриана и Наталии, а в новом ЖК «Лугометрия» уже возводится храм Преподобного Вениамина Печерского.
Дополнительный импульс комплексному развитию территории «Арбековской заставы» и всего микрорайона в целом придает реконструкция улично-дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2023 году реконструирована и расширена до шести полос магистраль проспекта Строителей, примыкающая к улице 65-летия Победы, также строится транспортная развязка через трассу М-5 общей протяженностью более 4 км, которая соединит «Арбековскую заставу» и «Лугометрию». Общий объем финансирования проекта - более 1,7 млрд рублей.
Высокая конкуренция среди застройщиков в рамках одной локации - настоящий строительный Клондайк, способствующий совершенствованию предложения для клиентов. Каждый стремится предложить лучший продукт в сочетании с перспективами развития микрорайона и территории жилого комплекса.
Это значит, что покупатель получает выгодное соотношение цены и качества, развитую транспортную и социальную инфраструктуру, безопасные детские и спортивные площадки, пешеходные и парковые аллеи, зоны для прогулок и развитый коммерческий сектор.
Благодаря одному из крупнейших застройщиков в регионе, группе компаний «Территория жизни», уже более 10 тысяч пензенцев улучшили свои жилищные условия, переехав в комфортные квартиры «Арбековской заставы».
Еще один, более амбициозный проект - строящийся ЖК комфорт-класса «Лугометрия»: территория 46 га, 21 дом переменной этажности, благоустроенные дворы, пешеходный парковый бульвар, настоящий «город в городе».
ГК «Территория жизни» уделяет внимание развитию пространства. За реализованный проект аллеи в жилом комплексе «Арбековская застава» в 2021 году компания получила специальную награду «Лучшая пешеходная улица от застройщика» по версии Единого ресурса застройщиков РФ.
На пешеходной аллее в любое время года проводятся праздничные мероприятия, крупные фестивали для детей и взрослых. Все это создает комфортную атмосферу для жизни.
В 2023 году запланированы работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль 11-го строения в 7-м микрорайоне.
«Основная и главная цель работы проектировщиков и строителей - создание благоприятного и комфортного места обитания людей. Мы проектируем такое пространство для жизни и деятельности, которое не только функционально и удобно, но и красиво, учитываем потребность людей в отдыхе и общении, так создается настоящая среда добрососедства», - отметил архитектор Андрей Веретехин, руководитель проектного бюро ГК «Территория жизни».
Комфорт внутри жилого комплекса сочетается с комфортом современных домов: просторные дизайнерские подъезды и скоростные лифты, квартиры, сдающиеся с готовой отделкой и техникой. Это очень удобно для покупателей, потому что можно сразу заехать и жить.
Перспективы развития, работа и опыт команды профессионалов ГК «Территория жизни» позволяют компании предложить своим покупателям квартиры на выгодных условиях и городскую среду, в которой действительно комфортно жить, приятно находиться.
О проектах компании можно узнать на сайте территорияжизни.рф и по телефону единого контакт-центра 8 (8412) 203-000.
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