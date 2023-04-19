Сетевое издание|18+|Среда|19 апр 2023|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе на набережной установили туалеты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Администрация Пензы показала фотографии того, что скрывается за забором на реконструируемой набережной.

«Еще в 2022 году работы по техническому обеспечению были выполнены в полном объеме. Обустроены инженерные коммуникации: системы водоснабжения и водоотведения, поливочный водопровод, электрические сети и уличное освещение, а также тротуар и велодорожка на улице Урицкого», - пояснили в мэрии.

Уже готов скейт-парк, установлены модульные блоки туалетов, заканчивают отделку амфитеатра со сценой.

«По контракту объект должны сдать до 30 июня, но подрядчик планирует открыть набережную раньше срока», - сообщили в мэрии.

Кстати, набережную украсят около 8 000 деревьев и цветов - саженцы уже доставили из Воронежа. По задумке флористов и ландшафтных дизайнеров, с весны до осени этот участок будет радовать горожан буйством красок.

30 марта глава Пензы Александр Басенко пообещал, что забор, скрывающий от глаз горожан набережную Суры, исчезнет до конца апреля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте