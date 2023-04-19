В Пензе на набережной установили туалеты

19.04.2023 | 16:08

Администрация Пензы показала фотографии того, что скрывается за забором на реконструируемой набережной.

«Еще в 2022 году работы по техническому обеспечению были выполнены в полном объеме. Обустроены инженерные коммуникации: системы водоснабжения и водоотведения, поливочный водопровод, электрические сети и уличное освещение, а также тротуар и велодорожка на улице Урицкого», - пояснили в мэрии.

Уже готов скейт-парк, установлены модульные блоки туалетов, заканчивают отделку амфитеатра со сценой.

«По контракту объект должны сдать до 30 июня, но подрядчик планирует открыть набережную раньше срока», - сообщили в мэрии.

Кстати, набережную украсят около 8 000 деревьев и цветов - саженцы уже доставили из Воронежа. По задумке флористов и ландшафтных дизайнеров, с весны до осени этот участок будет радовать горожан буйством красок.

30 марта глава Пензы Александр Басенко пообещал, что забор, скрывающий от глаз горожан набережную Суры, исчезнет до конца апреля.