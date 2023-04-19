Пензенцы проводили призывников на срочную службу

19.04.2023 | 18:55

Быть первым - всегда почетная миссия, особенно если речь идет о призыве на военную службу. Ранним утром на плацу областного сборного пункта первые лица города, офицеры проводили к местам дислокации новобранцев, которые пополнили ряды армии России.

«Необходимо обязательно знать военную технику, знать ведение боевых действий, знать все вопросы. Вы должны добросовестно отнестись к этому», - призвал инспектор Объединенного стратегического командования Центрального военного округа Анатолий Дягилев.

«Пензенские призывники всегда отличались добросовестным исполнением своего воинского долга, о чем свидетельствуют благодарственные письма и отзывы командиров. Я уверен, что все вы готовы с честью выполнить свой гражданский долг», - отметил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

По итогам осеннего призыва 2022-го Пензенская область стала лучшей среди всех субъектов Центрального военного округа. Задача парней - показать результат не хуже. Конечно, все волнуются, ведь впереди - год вдали от дома, но здесь ребят будут ждать.

«Мы все, родные и близкие, хотим с любовью и гордостью встретить вас по окончании службы. Служите верно и честно, будьте верны военной присяге, чаще пишите нам, сообщайте, что у вас там происходит», - обратилась к молодым людям мама призывника Наталья Алексеева.

Илья Манафов ближайший год проведет в расположении воздушно-космических сил. Какую именно специальность ему предстоит осваивать, пока не знает, но тому, что жизнь однозначно будет связана с небом, рад.

«Это элитные войска. Я считаю, что каждый мужчина в стране должен послужить Родине, поэтому я здесь. Мне 19 лет, я закончил колледж, специальность «Правоохранительная деятельность», и в дальнейшем хочу работать по этой профессии», - поделился рядовой.

По традиции призывники получили небольшие презенты. Но куда важнее были слова поддержки от ветеранов локальных войн.

Весенний призыв завершится 15 июля. До этого времени в ряды Российской армии из Пензы отправится более 1 000 новобранцев.