6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света

05.11.2025 | 16:25

Ресурсники анонсировали отключения света в Пензе в четверг, 6 ноября. В список попали адреса в центре, на Бугровке, Стреле, в районе автодрома и в Ахунах.

С 8:30 до 15:00 без электричества останутся:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20; Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 8:30 до 15:00:

- Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107; ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31, 35, 39, 41-51 (нечетные), 55, стр. 322; Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48-58 (четные), 59-62, 64, 66, 68, 70; Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34; ул. Хорошая, 16, 20, 22-24, 26-44, 46, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-68, 70-76, 78, 80, 90/1, 92, 92а; Яблоневая, 2-11, 13-29 (нечетные), 33, 35, 37 43, 45, 59, 62, 63, 67, 69, 71; Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Володарского, 1 (6), 2-5, 10, 12, стр. 4; Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102Г; ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37;

- ул. Герцена, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 108, 112, 114; Конный пер., 1, 3-9, 11, 13-21, 23, 25, 27, 29; Конный пер./ул. Мельничная, 31/58; ул. Луначарского, 89-94, 96, 98, 99а, 100-102; Мельничная, 41; ул. Пугачева, 50; ул. Теплова, 2-17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27; ул. Ухтомского, 68, 99, 101, 101а, 103, 103Б, 105, 107, 109, 111, 113.

С 9:00 до 12:00

- ул. Дзержинского, 3.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Ботаническая, 6, 8, 10, 14/8, 18; ул. Вильямса, 1/10, 1а, 2/8, 3-11, 13-19 (нечетные), 21/13; Входная, 2, 2Б, 3, 5; ул. Грибоедова, 23-43 (нечетные); Зеленая, 1-14, 16а, 20; Институтская, 3, 5, 7; Коннозаводская, 12-22(четные), 26, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 35а, 37, 41, 43, 45, 45г, уч. 472; ул. Мечникова, 17, 30, 32, 34, 36; Школьная, 1, 1а, 1Б, 2, 4, 6, 14а; Ягодная, 13-18, 20-24 (четные), 25, 27, 28, 28а, 31-36, 40, 41, 42-52 (четные); 1-й Ягодный пр-д, 3, 4, 6; 2-й Ягодный пр-д, 3-7, 39/1; ул. Ягодная/Зеленая, 19/20.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.